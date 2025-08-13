"وفاة شخصين ونجاة طفل".. البصرة ونينوى يسجلان حوادث أمنية وانقاذات طبية

شفق نيوز- البصرة/ نينوى

سجلت محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، يوم الأربعاء، حوادث عدة أسفرت عن إصابات بين المدنيين، فيما شهدت نينوى مصرع شخص بعد إقدامه على الانتحار، بينما عثر على جثة امرأة قتلت في حادثين منفصلين بمناطق متفرقة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع بين دراجة ومركبة على الطريق السريع في قضاء الدير بمحافظة البصرة، أسفر عن إصابة شخصين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم".

وأضاف أن "الفرق الطبية في مستشفى قضاء الفاو تمكنت من إنقاذ حياة طفل بعد تعرضه للتسمم نتيجة تناول مادة أسيتول، في حين أنقذ فريق طوارئ مستشفى القرنة طفل يبلغ من العمر سنتين بعد تناوله مادة الكلور".

وفي نينوى، أشار مصدر أمني، آخر إلى أن "مستشفى السلام في الجانب الأيسر من الموصل استقبل رجلاً مدنياً يبلغ من العمر 19 عاماً مصاباً بحروق شديدة إثر إقدامه على محاولة انتحار داخل منزله في حي الانتصار".

وأضاف أن "الشاب فارق الحياة لاحقاً لعدم استجابته للعلاج"، مشيراً إلى "إحالة جثمانه إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية".

وأشار المصدر، إلى أن "مستشفى الحمدانية تسلم في حادث منفصل، جثة امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً عليها آثار في الرأس، إثر حادث قتل وقع في قرية الفاضلية ضمن ناحية بعشيقة شرق الموصل"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".