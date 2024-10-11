وفاة شخصين في حريق بناية المصرف الأهلي العراقي ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بوفاة شخصين إثر حريق اندلع في بناية المصرف الأهلي العراقي في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع داخل مولدة فوق سطح بناية المصرف الأهلي العراقي بالقرب من أبو جعفر المنصور ضمن منطقة المنصور".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع شخصين بعد إصابتهما بحروق خطيرة وهما في البناية المجاورة للمصرف".

إلى ذلك، أكد المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع بمساحة من الحشائش والاعشاب داخل حضانة للاطفال محاذية للسجن المركزي للاحداث في منطقة الجعيفر في جانب الكرخ، دون اصابات تذكر".