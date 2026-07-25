وفاة شاب في بغداد متأثراً بإصابته بعد سكب شقيقته مادة حارقة عليه

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم السبت، بوفاة شاب متأثراً باصابته جراء تعرضه لحروق شديدة إثر سكب شقيقته مادة حارقة على جسده في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المجني عليه (ح) من مواليد1991 فارق مساء يوم امس الحياة داخل المستشفى متأثراً بحروق إثر حادث وقع داخل منزله في منطقة البياع.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن شقيقته (ف.ح) من مواليد 1988 قامت بسكب مادة حارقة عليه على خلفية خلافات عائلية ما أسفر عن إصابته بحروق نقل على إثرها إلى مستشفى الكرامة لتلقي العلاج.

ووفقا للمصدر، فقد أُلقي القبض على المتهمة سابقاً، ثم أُخلي سبيلها 14 تموز/يوليو الجاري بكفالة بقرار من قاضي التحقيق، مبينا أنه بعد وفاة (ح)، تستكمل الإجراءات القانونية وفق الأصول وبإشراف الجهات القضائية المختصة.

وفي ديالى، أبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، بوفاة طفل بعمر لا يتجاوز 6 سنوات حرقاً، إثر سقوطه في قدر طبخ (ثواب الإمام الحسين) لتوزيعه، في منطقة منصورية الشط، باطراف ناحية جديدة الشط جنوب غربي المحافظة.

وفي حادث منفصل، أخبر المصدر، بمصرع سائق سيارة نوع (صالون) إثر حادث اصطدام مع شاحنة على طريق بغداد – كركوك، قرب قضاء الخالص في ديالى، فيما اصيب سائق الشاحنة بجروح أيضاً.