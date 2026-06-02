وفاة شاب بصعقة كهربائية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم الثلاثاء، بوفاة شاب إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منطقة كوباني الواقعة ضمن حدود المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب (م. م. ع) وصل إلى إحدى المؤسسات الصحية في المحافظة بعد تعرضه لصعقة كهربائية، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح بسبب شدة الإصابة التي تعرض لها، حيث تم تأكيد وفاته من قبل الكوادر الطبية المختصة.

وأضاف أن الحادث وقع في منطقة كوباني، دون أن تتضح على الفور جميع ملابساته، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت بجمع المعلومات المتعلقة بالحادث لمعرفة أسبابه والظروف التي أدت إلى وقوعه.

وأشار إلى أن الجثمان خضع للإجراءات القانونية والطبية المعمول بها، قبل تسليمه إلى ذويه وفق السياقات الرسمية المتبعة، فيما تم تسجيل الحادثة أصولياً لدى الجهات المعنية.

وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وفاة الشاب.

وتشهد بعض المناطق بين الحين والآخر حوادث صعق كهربائي ناجمة عن تماس الأسلاك أو الأعطال الكهربائية أو التعامل غير الآمن مع مصادر الطاقة، الأمر الذي يدفع الجهات المختصة إلى التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة الكهربائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.