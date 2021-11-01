وفاة شاب بحادثة "الفلافل"في ميسان وذووه يهاجمون المطعم.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة شاب بحادثة التسمم بمطعم "الفلافل"في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً فارق الحياة، اليوم، نتيجة مضاعفات اصابته بحالة التسمم جراء تناول اكلة الفلافل الشعبية من مطعم في ميسان.

وأشار المصدر، إلى أن عدد المصابين بالتسمم تجاوز المئة شخص ، لافتاً إلى أن اغلبهم تماثلوا للشفاء.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو ذوو الشاب المتوفى وهم يهاجمون المطعم ويقومون يتكسير الزجاج ، فيما تتدخل قوة امنية لابعاد المهاجمين.

وتسبب مطعم شعبي مختص ببيع أكلة (الفلافل) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، أمس السبت، بعشرات حالات التسمم.

وبحسب مصدر أمني، فأن أبرز المناطق التي سجلت حالات التسمم هي مركز المدينة بـ46 حالة، وقضاء الميمونة بـ15 حالة، فيما كانت المناطق المتبقية بحالات متفرقة.

وبين المصدر، أن هذا المطعم غير مجاز صحيا، حيث اقدمت السلطات الأمنية والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق صاحبه.