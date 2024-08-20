وفاة شابين باصطدام بين دراجتين وسرقة سيارة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بأن شابين لقيا مصرعهما اثر حادث اصطدام بينهما جنوبي المحافظة، فيما أقدم مجهول على سرقة سيارة حديثة شمال كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شابين يقودان دراجتين ناريتين وأثناء القيادة اصطدمت الدراجتين ببعض قرب قرية سنور بقضاء داقوق (35 كم جنوب كركوك)"، مبيناً أن "الشابين الذين يبلغان من العمر 16 عاماً و18 عاماً، فارقا الحياة من قوة الحادث بعد نقلها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر إلى أن "السرعة الفائقة هي سبب الحادثة، وتم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادثة".

إلى ذلك، أكد المصدر أن" مجهولين قاموا بسرقة سيارة نوع (صني) نيسان حديثة في منطقة رشد اوه قرب حي الشورجة وهربوا بها إلى جهة مجهولة".

ولفت إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة الأشخاص الذين قاموا بسرقة السيارة وتقديمهم للقضاء".