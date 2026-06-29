وفاة سجين موقوف بتهمة التزوير داخل تسفيرات كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، صباح الاثنين، بوفاة سجين داخل "تسفيرات كركوك" بعد تدهور حالته الصحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السجين (ا.م.ع)، البالغ من العمر 56 عاماً، توفي داخل تسفيرات كركوك إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية".

وأضاف المصدر، أن "المتوفى كان موقوفاً على ذمة قضية تتعلق بالتزوير"، مبيناً أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الفحص وإصدار التقرير الأصولي بشأن سبب الوفاة".