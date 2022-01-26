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وفاة سجين في الناصرية المركزي "لاسباب غامضة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-26T18:17:32+0000
وفاة سجين في الناصرية المركزي "لاسباب غامضة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بوفاة سجين جديد داخل سجن الناصرية المركزي "الحوت سابقا" الكائن بالمحافظة جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سجينا في الخميسنيات من عمره محكوماً بالسجن 60 عاماً بسبب ادانته وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، توفي، مساء اليوم، في محبسه".

وبين المصدر، ان " سبب الوفاة ما يزال غامضاً، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، وبيان سبب الوفاة".

وسجل سجن الناصرية المركزي "الحوت سابقاً" في محافظة ذي قار خلال الاشهر الماضية، عشرات الوفيات لسجناء غالبيتهم بمرض التدرن وضغط الدم وامراض مزمنة اخرى.

 

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