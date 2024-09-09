وفاة سجين في المثنى وإصابة امرأتين وطفل بانفجار قنبلة يدوية بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، يوم الاثنين، بوفاة سجين مدان وفق أحكام قانون مكافحة المخدرات إثر وعكة صحية، فيما أصيبت امرأتان وطفل بانفجار في النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سجيناً محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، توفي إثر وعكة صحية في سجن السماوة المركزي".

وأضاف أنه "تم نقل السجين إلى مستشفى الحسين التعليمي لإسعافه دون جدوى، ومن ثم جرى تسليم جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي النجف، أشار المصدر إلى أن "العبث بقنبلة يدوية أدى إلى انفجارها وبتر كف امرأة وإصابة شقيقتها وطفل، في قضاء المشخاب بمحافظة النجف".

وأشار إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث".