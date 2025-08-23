وفاة أستاذ الحوزة العلمية في النجف محمد علي بحر العلوم

شفق نيوز- النجف

أعلنت العتبة العباسية، مساء اليوم السبت، وفاة أستاذ الحوزة العلمية محمد علي بحر العلوم.

وذكرت الأمانة العامة للعتبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تنعى حجّة الإسلام والمسلمين محمد علي بحر العلوم الذي توفاه الله تعالى في يوم وفاة النبي الأعظم".

وأشارت إلى أن "الفقيد هو من أساتذة الحوزة العلمية في النجف وهو نجل حجّة الإسلام والمسلمين محمد بحر العلوم".

ومحمد علي بحر العلوم، هو نجل العلامة رئيس مجلس الحكم السابق محمد بحر العلوم وشقيق وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، ويعد أحد العلماء والأكاديميين المرموقين في النجف، وهو أحد مؤسسي معهد العلمين للدراسات العليا.