وفاة سائح ألماني بحادث سير غربي محافظة ذي قار جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع سائح ألماني بحادث سير غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث تصادم مروري على الطريق السريع قرب مطعم برج البصرة ضمن حدود قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار بين عجلتين الأولى (نوع فيات كرفان يستقلها سائح ألماني الجنسية عمره 72 عاما) والثانية عجلة نوع (بيك آب نيسان) وعلى متنها شخصين إثنين يعملان في شركة أيكو للكيبل الضوئي وهم من سكنة محافظة بغداد".

واضاف، ان "الحادث اسفر عن وفاة السائح الألماني واصابة الموظفين في شركة الكيبل الضوئي بجروح"، مشيراً إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة السائح للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، أن "المخطط المروري قصر سائق العجلة الأولى السائح الألماني بنسبة 100%".