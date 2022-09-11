وفاة زائرة إيرانية نتيجة التدافع داخل صحن الامام علي في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بوفاة زائرة إيرانية، نتيجة التدافع داخل صحن الإمام علي في مدينة النجف (180كم) جنوب العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الزائرة الإيرانية، توفيت نتيجة التدافع الذي أدى إلى سقوطها أرضاً ليسقط فوقها عشرات الزوار".

وكان مصدر أمني في النجف، أفاد بوقت سابق من اليوم، بمصرع وإصابة 6 زوار إيرانيين بحوادث مختلفة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بمصرع 11 زائراً ايرانياً نتيجة حادث مروري في محافظة بابل، فضلا عن سائق المركبة.

وفجر أمس السبت، لقي زائرين إيرانيين اثنين مصرعهما وأصيب 15 آخرين بحادث انقلاب عجلة نقل نوع كوستر في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.