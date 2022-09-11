سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة زائرة إيرانية نتيجة التدافع داخل صحن الامام علي في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-11T15:11:40+0000
وفاة زائرة إيرانية نتيجة التدافع داخل صحن الامام علي في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بوفاة زائرة إيرانية، نتيجة التدافع داخل صحن الإمام علي في مدينة النجف (180كم) جنوب العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الزائرة الإيرانية، توفيت نتيجة التدافع الذي أدى إلى سقوطها أرضاً ليسقط فوقها عشرات الزوار".

وكان مصدر أمني في النجف، أفاد بوقت سابق من اليوم، بمصرع وإصابة 6 زوار إيرانيين بحوادث مختلفة شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بمصرع 11 زائراً ايرانياً نتيجة حادث مروري في محافظة بابل، فضلا عن سائق المركبة.

وفجر أمس السبت، لقي زائرين إيرانيين اثنين مصرعهما وأصيب 15 آخرين بحادث انقلاب عجلة نقل نوع كوستر في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

related

ايران تنصح ترامب برصد الطريق بين النجف وكربلاء

Date: 2019-10-05 13:37:31
ايران تنصح ترامب برصد الطريق بين النجف وكربلاء

من النجف.. جهانغیري يؤشر نقصاً بالبنى التحتية خلال الزيارة

Date: 2019-10-19 10:54:09
من النجف.. جهانغیري يؤشر نقصاً بالبنى التحتية خلال الزيارة

اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-02-22 15:35:44
اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

دخول 600 ألف زائر ايراني للعراق

Date: 2019-10-05 09:16:19
دخول 600 ألف زائر ايراني للعراق

إيران تمدد العمل بالغاء تأشيرة الدخول للمسافرين العراقيين

Date: 2019-12-21 15:45:25
إيران تمدد العمل بالغاء تأشيرة الدخول للمسافرين العراقيين

محتجون يحرقون مقر حزب الدعوة في النجف

Date: 2019-10-02 20:30:27
محتجون يحرقون مقر حزب الدعوة في النجف

بعد اغلاق المدينة.. النجف تصدر توضيحا حول دخول الجنازات

Date: 2020-03-09 21:20:58
بعد اغلاق المدينة.. النجف تصدر توضيحا حول دخول الجنازات

حملة طبية لفحص جميع الحوزات والمدارس الدينية في النجف

Date: 2020-02-24 18:02:25
حملة طبية لفحص جميع الحوزات والمدارس الدينية في النجف