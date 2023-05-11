وفاة رضيعة يهز الموصل.. الشرطة تحقق بالحادثة الغامضة

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلامية ومصادر أمنية، يوم الخميس، بوفاة طفلة لم تتعد الشهرين من عمرها، وسط ظروف غامضة، في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شرطة نينوى تحقق بحادثة وفاة طفلة بعمر شهرين، إدعى والدها أنها توفيت نتيجة انقلاب شقيقتها بعمر عامين عليها أثناء النوم، ما أدى إلى اختناقها داخل منزلهم بحي الرفاعي غربي الموصل".

وأضاف المصدر، أن "القضاء قرر توقيف والد الطفلة احترازيا، وانتظار نتائج الطب العدلي"، مردفاً بالقول: "لا صحة لما يروج حتى الآن، حول الأب الذي لديه ثلاث بنات أخرى، إلى جانب المتوفية".