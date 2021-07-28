وفاة رابع سجين في "حوت الناصرية" خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن سجيناً جديداً توفي داخل سجن الناصرية المركزي وذلك بعد وفاة ثلاثة سجناء امس، في وقت انتشلت قوة امنية جثة فتى قضى غرقا جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً يبلغ من العمر 36 عاماً من اهالي مدينة الموصل ومحكوم بالإعدام شنقاً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة يعود لاصابة النزيل بمرض التدرن".

وسجل سجن الحوت في مدينة الناصرية، أمس الثلاثاء، ثلاث حالات وفاة لسجناء، اثنان منهم محكوم عليهما بالاعدام بتهمة "الارهاب" والثالث مصري الجنسية محكوم عليه بالسجن 15 عاما بتهم تزوير.

وفي شأن آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة من الشرطة النهرية انتشلت، اليوم، جثة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً قضى غرقا بنهر الفرات في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".