وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروع على طريق كركوك - بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين يوم الأحد بمصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بحادث سير مروع على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية سليمان بيك شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 5 اشخاص من عائلة واحدة لقوا حتفهم واصيب ثلاثة آخرون بجروح "خطيرة" جراء انقلاب عجلة (GMC) تقلهم على طريق بغداد – كركوك في ناحية سليمان بيك (90 كلم شرق تكريت).

وأضاف أن فرق الاسعاف نقلت الضحايا والجرحى الى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا حيال الحادث.

ويشهد طريق بغداد – كركوك حوادث مرورية مستمرة اغلبها مميتة بسبب ردائة الطريق او عدم الالتزام بقواعد السير المرورية.