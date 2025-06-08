وفاة أحد المصابين بانفجار خزان النفط في حقل عجيل بصلاح الدين

شفق نيوز /توفي، يوم الأحد، أحد المصابين جراء الانفجار الذي وقع قبل عدة أيام في خزان نفط ضمن حقل عجيل بمحافظة صلاح الدين، متأثرًا بجراحه في مستشفى بمحافظة السليمانية، حيث كان يتلقى العلاج من حروق بالغة أصيب بها خلال الحادث.

وأفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، أن"المصاب فارق الحياة بعد أيام من دخوله وحدة العناية المركزة، متأثرًا بإصابات خطيرة طالت أجزاء واسعة من جسده".

وأضاف أن "ثلاثة مصابين آخرين لا يزالون راقدين في المستشفى، بينهم حالة واحدة حرجة تتلقى رعاية مكثفة".

وكان انفجار قد وقع في خزان للنفط داخل حقل عجيل الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين، بعضهم بحروق وُصفت بالبليغة.

وتجري الجهات المعنية تحقيقًا في أسباب الانفجار، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة المهنية داخل الحقول النفطية وتوفير حماية أكبر للعاملين فيها.

وقد نعت شركة نفط الشمال، يوم الأحد، المهندس مؤيد غنام حمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قائلة "ننعى مسؤول وحدة إنتاج ومعالجة النفط في هيئة حقول صلاح الدين الذي وافاه الأجل هذا اليوم".

وأضافت "لقد كان الفقيد مثالًا للخلق الرفيع، والتفاني في العمل، والإخلاص في أداء واجباته، وكان لفقدانه الأثر البالغ في نفوس زملائه ومحبيه".

وأفاد مصدر نفطي في محافظة صلاح الدين، مساء الخميس الماضي، بإصابة خمسة من العاملين في حقل عجيل النفطي وسط المحافظة، إثر انفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة في إحدى وحدات الإنتاج.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار حدث داخل إحدى وحدات الإنتاج التابعة للحقل خلال أعمال صيانة دورية، ما أسفر عن إصابة خمسة من العاملين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان بحالة حرجة، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ الفنية سارعت إلى السيطرة على الوضع واحتواء آثار الانفجار، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة الأسباب الفنية وراء الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره".

وتعد حقول عجيل من الحقول النفطية المهمة في محافظة صلاح الدين، وتشهد أعمال صيانة دورية لضمان استمرار الإنتاج وسلامة البنية التحتية.

ويأتي هذا الانفجار بعد حادث مماثل وقع الاثنين الماضي جنوب محافظة كركوك، بانفجار أنبوب ناقل للغاز قرب قرية المرادية التابعة لقضاء الحويجة أثناء تنفيذ أعمال صيانة له، فيما لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، بحسب ما أبلغ به مصدر في شركة غاز الشمال وكالة شفق نيوز.