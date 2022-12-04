وفاة حالة بـ"النزفية" تتسبب بإعلان منطقة عراقية "بؤرة تفشي"

شفق نيوز / أعلنت دائرة بيطرة البصرة، جنوبي العراق، يوم الأحد، وفاة حالة مصابة بالحمى النزفية في المحافظة، فيما أكدت إعلان ما مساحتها 14كم بؤرة تفشي، لاتخاذ اللازم.

وأوضحت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بتاريخ 2022/12/3 مساء تم التبليغ من قبل مدير المستشفى البيطري في البصرة، بوجود إصابة بمرض الحمى النزفية ضمن مناطق قضاء أبو الخصيب".

وعلى إثر ذلك، وجهت دائرة بيطرة البصرة، كوادر مستوصف أبو الخصيب، بـ"احتواء البؤرة بالسرعة الممكنة"، لافتة إلى أن "الفرق البيطرية انطلقت صباح اليوم، لاحتواء البؤرة، وتبين عدم وجود حيوانات في بيت المصاب".

وأوضحت أن "العدوى انتقلت بعد التماس المباشر مع اللحوم في منطقة أخرى بدون الالتزام بإجراءات السلامة، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية مؤدية إلى الوفاة".

وأكدت الدائرة، "تعفير الدار وتوزيع البوسترات والإرشادات على الدور المجاورة والتنبيه على التبليغ الفوري في حال ظهور أي أعراض"، مشيرة إلى "تحديد قُطر البؤرة 14كم، لإيقاف حركة الحيوانات ورش الحضائر والحيوانات".