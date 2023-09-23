وفاة جزار بالحمى النزفية في الموصل

شفق نيوز/ أفادت إدارة مستشفى الطب البيطري في محافظة نينوى، يوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية في مدينة الموصل.

وقال مدير المستشفى عدي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن المتوفى جزار يعمل في حي 17 تموز بالجانب الايمن من الموصل.

والحمى النزفية، هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

تشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.