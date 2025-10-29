وفاة ثلاثة من المصابين.. ارتفاع حصيلة المتوفين بحادث طوز خورماتو

شفق نيوز- صلاح الدين

ارتفعت حصيلة حادث السير المروع الذي وقع قرب ناحية سليمان بيك في قضاء طوز خورماتو، مساء اليوم الأربعاء، إلى خمسة قتلى فيما لا يزال ثلاثة من المصابين يتلقون العلاج.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة حادث السير ارتفعت بعد وفاة ثلاثة من المصابين أثناء محاولات إنقاذهم في المستشفى بسبب خطورة الإصابات".

وأضاف أن "الكوادر الطبية أعلنت حالة استنفار قصوى لاستقبال المصابين، وتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات كركوك لمواصلة العلاج"، مؤكداً أن "جميع الضحايا من سكان أطراف قضاء طوز خورماتو".

من جهته، أفاد مصدر في شرطة مرور صلاح الدين بأن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على المركبة أثناء التجاوز في أحد المنعطفات، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز الشرطة والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، وقامت بإخلاء الجثث والمصابين ورفع حطام السيارات، كما تم إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد توقف دام نحو ساعة".

ويعتبر طريق بغداد – كركوك من أكثر الطرق الحيوية في العراق، ويشهد حوادث مأساوية بشكل متكرر نتيجة السرعة الزائدة، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

