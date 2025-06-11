وفاة ثاني مصاب بانفجار حقل عجيل النفطي في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة ثانية بين المصابين في حادث الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في حقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الموظف ليث سمير عاصي، أحد العاملين في حقل عجيل، توفي مساء اليوم في إحدى مستشفيات محافظة السليمانية، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء الانفجار الذي وقع في أحد خطوط الإنتاج داخل الحقل".

وفي هذا السياق، أصدرت إدارة شركة نفط الشمال بيان نعي جاء فيه: "بقلوب يعتصرها الألم، وبمزيدٍ من الحزن والأسى، تنعى إدارة شركة نفط الشمال فقيدها الموظف ليث سمير عاصي، أحد منتسبي هيأة حقول صلاح الدين/ شعبة الصحة والسلامة المهنية والبيئة، والذي وافته المنية هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025، إثر حادث عمل مؤسف أثناء تأديته الواجب".

ويوم الأحد الماضي، توفي، أحد المصابين جراء الانفجار في خزان نفط ضمن حقل عجيل بمحافظة صلاح الدين، متأثرًا بجراحه في مستشفى بمحافظة السليمانية، حيث كان يتلقى العلاج من حروق بالغة أصيب بها خلال الحادث.

وكان انفجار قد وقع في خزان للنفط داخل حقل عجيل الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين، بعضهم بحروق وُصفت بالبليغة.

وتجري الجهات المعنية تحقيقًا في أسباب الانفجار، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة المهنية داخل الحقول النفطية وتوفير حماية أكبر للعاملين فيها.

وقد نعت شركة نفط الشمال، يوم الأحد، المهندس مؤيد غنام حمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قائلة "ننعى مسؤول وحدة إنتاج ومعالجة النفط في هيئة حقول صلاح الدين الذي وافاه الأجل هذا اليوم".

وأضافت "لقد كان الفقيد مثالًا للخلق الرفيع، والتفاني في العمل، والإخلاص في أداء واجباته، وكان لفقدانه الأثر البالغ في نفوس زملائه ومحبيه".

وأفاد مصدر نفطي في محافظة صلاح الدين، مساء الخميس من الأسبوع الماضي، بإصابة خمسة من العاملين في حقل عجيل النفطي وسط المحافظة، إثر انفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة في إحدى وحدات الإنتاج.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار حدث داخل إحدى وحدات الإنتاج التابعة للحقل خلال أعمال صيانة دورية، ما أسفر عن إصابة خمسة من العاملين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان بحالة حرجة، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ الفنية سارعت إلى السيطرة على الوضع واحتواء آثار الانفجار، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة الأسباب الفنية وراء الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره".

وتعد حقول عجيل من الحقول النفطية المهمة في محافظة صلاح الدين، وتشهد أعمال صيانة دورية لضمان استمرار الإنتاج وسلامة البنية التحتية.

ويأتي هذا الانفجار بعد حادث مماثل وقع الاثنين الماضي جنوب محافظة كركوك، بانفجار أنبوب ناقل للغاز قرب قرية المرادية التابعة لقضاء الحويجة أثناء تنفيذ أعمال صيانة له، فيما لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، بحسب ما أبلغ به مصدر في شركة غاز الشمال وكالة شفق نيوز.