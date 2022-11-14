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وفاة برلماني عراقي سابق بعد عملية جراحية في الهند

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-14T07:32:00+0000
وفاة برلماني عراقي سابق بعد عملية جراحية في الهند

شفق نيوز/ توفي النائب العراقي السابق باسم شريف الحجيمي، اليوم الأحد، إثر مضاعفات بمرض الكبد، بعد اجرائه عملية استئصال للكبد في الهند.

والنائب باسم شريف هو شقيق القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا ياسين شريف.

وكتب ياسين شريف على صفحته في "فيسبوك"، اخي الطبيب الاخصائي الدكتور باسم الحجيمي الى ذمة الله قضى حياته بحرص وتفان واستاذ أخصائي في عدد من الكليات الطبية في بغداد".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن النائب شريف توفي إثر مضاعفات بمرض الكبد، بعد إجرائه عملية استئصال الكبد في إحدى مستشفيات الهند. 

وباسم شريف من مواليد محافظة واسط 1962 تخرج من كلية الطب جامعة الموصل 1986 وعمل تدريسياً في جامعة بغداد لحين انتخابة عضواً في الجمعية الوطنية عام 2005، ثم عضواً بمجلس النوّاب في الدورة الأولى، ليعتزل بعدها العمل السياسي ويعود طبيباً في عيادته.

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