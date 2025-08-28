وفاة بحادث مركب في بغداد.. اصطدام يسقط برج مراقبة على مواطن

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بوفاة مواطن جراء سقوط برج مراقبة بسبب اصطدام سيارة به على طريق التاجي – المشاهدة شمالي العاصمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سيارة حمل نوع (كيا) اصطدمت ببرج لكاميرات المراقبة على طريق التاجي - المشاهدة مقابل منشأة نصر، ما أدى إلى سقوط البرج على شخص من أهالي منطقة الطارمية".

وأوضح، أن "سقوط البرج أدى إلى وفاة المواطن على الفور، فيما هرب سائق السيارة، وبعد متابعة أمنية تم القبض عليه في مستشفى الكاظمية ببغداد".