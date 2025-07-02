وفاة بحادث "جكسارة" يكشف عن "كنز" داخلها (صور)

شفق نيوز – الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، يوم الأربعاء، مصرع سائق عجلة نوع "جكسارة" بعد تعرضها لحادث انقلاب على الطريق السريع، فيما كشفت ما وجدته داخل العجلة من أموال عراقية وأجنبية ومصوغات ذهبية وعدد من أجهزة الهاتف.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم الطرق الخارجية في الديوانية عثرت على مبلغ مالي قدره 6 ملايين و820 ألف دينار عراقي، فضلاً عن 5200 دولار أمريكي، ومصوغات ذهبية مختلفة الأنواع، وكاميرا نوع nikon، وثلاثة أجهزة موبايل داخل عجلة نوع (جكسارة) تعرضت لحادث انقلاب على الطريق السريع، مما أدى إلى وفاة سائقها في الحال".

وأكدت الشرطة، أنه "تم تسليم الأمانات بمحضر أصولي إلى مركز الشرطة ضمن قاطع المسؤولية".