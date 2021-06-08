وفاة امرأتين وطفلتين في حريق حقل اثناء الحصاد وإخماد حريقين ببغداد

شفق نيوز/ قضت امرأتان وطفلتان، يوم الثلاثاء، في حريق داهم حقلا أثناء الإحصاء، في حين تمكنت وحدات الدفاع المدني من إخماد حريقين في العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر في محافظة كركوك وكالة شفق نيوز؛ أن امراتين وطفلتان توفوا فيما اصيبت امرأة بحروق شديدة في احدى قرى مكتب خالد بعد ان حاصرتهم نيران احتراق حقل اثناء الحصاد.

واضاف المصدر؛ انه تم اخلاء جثث الضحايا فيما نقلت المرأة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي العاصمة بغداد، قامت فرق الدفاع المدني في الرصافة بإخماد حادث حريق اندلع داخل محلات تجارية لبيع المستلزمات الطبية في منطقة شارع السعدون ساحة النصر دون تسجيل اصابات بشرية.

كما تم إخماد حريق اندلع داخل مطعم بسبب جهاز تحويل التيار الكهربائي في منطقة الاعظمية قرب كلية ابن الهيثم دون تسجيل اصابات بشرية، وفقا لبيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز.