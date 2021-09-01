وفاة امرأة نتيجة إصابتها بالفطر الأسود في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة نينوى، يوم الاربعاء، بوفاة امرأة بمرض الفطر الأسود في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة مسنة فارقت الحياة اليوم جراء إصابتها بالفطر الاسود في المستشفى الجمهوري بالجانب الايمن لمدينة الموصل، بسبب عدم توفر علاج هذا المرض لدى المستشفى".

وأشار إلى أنه "للمرة الثانية ينفذ علاج الفطر الاسود في مستشفيات الموصل"، لافتا الى ان "سعر الابرة الواحدة لعلاج الفطر الاسود في السوق السوداء وصل الى 215 الف دينار عراقي".

وكان مصدر طبي قد كشف في 24 آب الماضي، عن تزايد الإصابات بمرض الفطر الأسود الذي يعد من نتاج فيروس كورونا وسط دعوات لوزارة الصحة العراقية لتوفير علاج للمرض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاصابات بالفطر الاسود بدأت تتزايد في محافظة نينوى، وتحديداً بدأ يجتاح الموصل بعد الارتفاع المخيف بأعداد الاصابات بفيروس كورونا".

وأشار الى ان "هنالك حالات فردية بالإصابة بالفطر الأسود سجلتها دائرة صحة نينوى في وقت سابق، لكن تم التعتيم على هذا الأمر اعلامياً"، مضيفاً "لكن اليوم يوجد في الموصل خمس إصابات بالفطر الأسود، أربع منها في الحجر الصحي بالمستشفى الجمهوري وحالتهم صعبة".

ونبه المصدر الى ان "وزارة الصحة لا تمتلك العلاج الخاص بالفطر الاسود لأنه علاج لا يستخدم الا نادراً وهو باهظ الثمن جداً، ودائرة صحة نينوى لا تمتلك اي حقنة من هذا العلاج لان الوزارة لم تستورده أصلاً".

وبشأن شراء علاج الفطر الأسود من السوق الحرة، أوضح المصدر أن "دائرة صحة نينوى لا تستطيع شراءه من السوق الحرة لان من شروط استيراد هذا العلاج ان يكون قد خضع للفحص في المختبرات الرسمية المعتمدة قبل استخدامه".

وشدد على ضرورة ان "تلتفت وزارة الصحة الى هذا الامر فقد بدأت الإصابات ترتفع بصورة كبيرة".