وفاة امرأة مصابة بالحمى النزفية في ديالى

شفق نيوز/ اعلن مصدر طبي في ديالى، يوم الاحد، وفاة امرأة بعد ايام من اصابتها بالحمى النزفية في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً توفيت اليوم بعد رقودها في مستشفى بعقوبة العام لاصابتها بالحمى النزفية بسبب التماس مع لحوم الاضاحي عشية عيد الاضحى".

واعلنت ديالى في وقت سابق تسجيل 3 إصابات بالحمى النزفية، الاولى في حي الامين بأطراف بعقوبة لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما، والثانية لرجل يبلغ من العمر 43 عاما في حي الكاطون، والثالثة لرجل يبلغ من العمر 34 عاما في ناحية بهرز، جنوب بعقوبة.

يذكر ان ديالى سجلت خلال العام الحالي حتى الان 10 إصابات بالحمى النزفية بينها حالة وفاة لشخص عسكري اصيب بالمرض خارج المحافظة وتوفي في ديالى.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.