وفاة امرأة حرقاً وأخرى دهساً في حادثيّ سير بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، بوفاة امرأة حرقاً وإصابة رجل جراء حادث سير، فيما أودى حادث آخر بحياة فتاة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أستاذة جامعية من مواليد 1975 توفيت باندلاع النيران في سيارة كانت تستقلها بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة كركوك، ما أدى إلى وفاتها على الفور، فيما أصيب رجل آخر بالحادث".

وبين أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران وانتشال جثة المرأة، كما تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة خلال عبورها الشارع قرب المعهد التقني في مدينة كركوك".

وأضاف أن "السائق المتسبب بالحادث لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقته"، مشيراً إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات اللازمة".