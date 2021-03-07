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وفاة امرأة حامل وطفلها بكورونا وتسجيل 10 إصابات بالسلالة الجديدة في محافظتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T09:29:45+0000
وفاة امرأة حامل وطفلها بكورونا وتسجيل 10 إصابات بالسلالة الجديدة في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الاحد، بوفاة امرأة حامل مع طفلها إثر مضاعفات فيروس كورونا في محافظة ذي قار، في حين سجلت محافظة صلاح الدين 10 اصابات بالسلالة الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "سيدة تبلغ من العمر ٣٧ عاماً "حامل" في شهرها الثامن توفت مع طفلها بسبب اصابتها بفيروس كورونا".

ولفت المصدر الى أن "هذه الحالة هي الاولى من نوعها التي تسجلها المحافظة".

وفي سياق متصل، اعلنت محافظة صلاح الدين، الأحد، تسجيل 10 إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا المتحور. وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "صلاح الدين سجلت 120 إصابة بكورونا 10 منها بالسلالة الجديدة".

واكد المصدر ان "اصابات السلالة الجديدة توزعت 5 منها في قضاء الشرقاط واصابة واحدة في طوز خورماتو واصابتين في كل من قضاءي تكريت والدجيل".

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