وفاة امرأة بالحمى النزفية واصابة زوجها بالموصل

شفق نيوز/ ‏سجلت مديرية صحة محافظة نينوى يوم الخميس، حالة وفاة لامراة مصابة بالحمى النزفية، فيما تم وضع زوجها المصاب أيضا بالعزل الصحي وتحت المراقبة في أحد مستشفيات الموصل.

وأبلغت مصادر في صحة نينوى وكالة شفق نيوز إن "امرأة في العقد الرابع من عمرها توفيت بعد إصابتها بالحمى النزفية"، مبينا ان "الفحوصات المختبرية للصحة العامة اثبتت ايضا اصابة زوجها بالحمى النزفية وهو يخضع للعزل والعناية في أحد مستشفى الشفاء بالموصل".

وبينت المصادر أن "المرأة دخلت مستشفى ابن سينا في الموصل وهي بحالة حرجة وتشكو من ‫نزف تحت الجلد واللثة وتم إجراء الفحوصات المختبرية عليها ووردت نتائج الصحة العامة في بغداد أكدت فيها أنها مصابة بالحمى النزفية إلى جانب زوجها المصاب أيضا والذي يخضع للعلاج".