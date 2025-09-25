وفاة امرأة بالحمى النزفية جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر محلي، بوفاة امرأة من أهالي قضاء الشطرة ضمن محافظة ذي قار، نتيجة مضاعفات إصابتها بالحمى النزفية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "امرأة في الأربعينيات من عمرها تسكن قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، توفيت عصر اليوم داخل مستشفى الحسين التعليمي، نتيجة إصابتها بمرض الحمى النزفية".

وأضاف المصدر، أن الجثة جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها.

يذكر أن حشرة القراد تقوم بنقل فيروس الحمى النزفية من الحيوان المصاب إلى حيوان آخر، أو إلى الإنسان، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.

والحمى النزفية الفيروسية تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية، ويُعد مربو المواشي، والقصابون، والعاملون في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة.