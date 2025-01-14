وفاة الإعلامي والمحلل السياسي كريم بدر

شفق نيوز/ توفي الإعلامي والمحلل السياسي العراقي كريم بدر، يوم الثلاثاء، في هولندا إثر مرض عضال، على أن يتم تشييعه ودفنه في العراق، كما أعلن شقيقه.

وقال أبو فراس الحمداني، شقيق الراحل، في منشور على صفحته عبر الفيسبوك، اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، "أخي كريم بدر، في ذمة الله، بعد صراع مع مرض عضال تم اكتشافه مؤخرا ولم يمهله إلا أياما معدودة".

وأضاف في منشوره "سأعلن لاحقا عن موعد وصول الجثمان للعراق، ومراسم التشييع والدفن".

يشار إلى أن، الراحل كريم بدر، من مواليد الناصرية عام 1959، وكان من المعارضين للنظام السابق، ثم حصل على اللجوء في هولندا عام 1995، ليستأنف نشاطاً سياسياً وإعلامياً، ومن بعد ذلك ظهر معلقاً سياسياً على عدة قنوات إخبارية بعد سقوط النظام عام 2003.

وسبق لبدر وأن رشح للانتخابات النيابية عام 2010، عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عن محافظة ذي قار، لكنه لم يفز في حينها،

وبرز مؤخرا دوره كمختص بقضايا النقل والموانئ، وكان من الداعين لإكمال ميناء الفاو وإلحاق العراق بطريق الحرير مع الصين.