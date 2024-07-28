وفاة النائب غاندي الكسنزان اثر نوبة قلبية

شفق نيوز/ توفي اليوم الأحد، عضو مجلس النواب العراقي غاندي الكسنزان اثر نوبة قلبية حادة.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى انتقل الى رحمة الله تعالى (الشيخ د. غاندي محمد الكسنزان) رحمه الله تعالى".

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر مقرب من مكتب الكسنزان ان النائب توفي إثر أزمة قلبية حادة.

وغاندي محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزاني ولد في عام 1972، سياسي عراقي وأحد مريدي الطريقة الكسنزانية.