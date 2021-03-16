وفاة المؤرخ الكودي العراقي كمال مظهر احمد

شفق نيوز/ توفي العلامة المؤرخ العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة المستنصرية بالعراق، الدكتور عصام الفيلي المقرب من أسرة الراحل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن مظهر "توفي في أرض الغربة".

وأضاف أن العراق خسر قامة علمية وانسانية ساهمت في رفد الحركة العلمية بنخب مميزة في العراق والعالم العربي".

من جهته نعى الدكتور هندرين جمال سوران ابن شقيقة الدكتور كمال في بيان قائلا "مع شديد الأسف، وبقلب ملؤه الحزن أعلن نبأ وفاة البروفيسور الكبير (د. كمال مظهر) الذي وافته المنية في مستشفى مدينة(بون) الألمانية جراء مرض مستعصٍ".

و ولد المؤرخ والمفكر العراقي الكوردي الدكتور كمال مظهر احمد الحاج رسول في قرية اخجلر وهي في ناحية تابعة للواء كركوك سنة 1937 .و أنهى دراسته الثانوية سنة 1955 ودخل دار المعلمين العالية ( كلية التربية فيما بعد ) في بغداد وتخرج فيها سنة 1959 . وقد حصل على البكالوريوس في التاريخ بمرتبة الشرف سنة 1959 .

وسافر إلى الاتحاد السوفيتي السابق لإكمال دراسته العليا وحصل على الدكتوراه سنة 1963 من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية ولم يقف عند هذا الحد، بل استمر للحصول على دكتوراه ناؤوك من المعهد ذاته سنة 1969 وهي أعلى شهادة معروفة في الاتحاد السوفيتي آنذاك .

وعاد إلى العراق وعمل مدرسا في قسم التاريخ بكلية الآداب ورقي إلى مرتبة الأستاذية سنة 1981 . أعيرت خدماته إلى المجمع العلمي الكوردي وشغل منصب الأمين العام ومساعد رئيس المجمع للشؤون العلمية بين سنتي 1971 و1975 . كتب عنه صديقنا الأستاذ حميد المطبعي في موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين (الجزء الأول، بغداد، 1995) .

واشرف على العديد من رسائل وأطروحات الدراسات العليا في جامعات عديدة وكانت معظم هذه الرسائل والاطروحات تدور حول الشؤون الإيرانية وقضايا تاريخ العراق المعاصر والسياسة التركية ومسائل الفكر والاستشراق والشخصيات التي قدر لها أن تقوم بدور مهم في تكوين العراق الحديث والمعاصر .