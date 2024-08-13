وفاة المؤرخ العراقي البارز بهنام سليم حبابة في اربيل

شفق نيوز/ نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الثلاثاء، المؤرخ والمربّي والشمّاس الموصلي الكبير "بهنام سليم حـبـّابـة".

وذكرت الوزارة في بيان، "إن الفقيد توفي اليوم الثلاثاء عن عمرٍ ناهز الـ97 عاما، في أربيل، تاركاً سيرةً طويلة من العطاء والإبداع في الكتابة والتوثيق والتأريخ والآداب"، مُعرباً عن "أسفه لرحيل المبدع حبّابة".

وأضافت أن "حبّابة كان مثالاً للرجل المثقف الحقيقي والقارئ النهم، الخلوق والمحب للعلم والكتاب، إذ كان من الكتّاب والمساهمين في رفد الصحف والمكتبات العراقية بكتاباته ومقالاته، فضلاً عن إسهاماته الأدبية الكبيرة في جامعة الموصل".

والأستاذ بهنام سليم حبابه، مواليد الموصل في 26 آيار 1927. تلقى تعليمه في مدارس الموصل ثم معهد المعلمين، عمل في التعليم كمعلم ومدير لمدرسة شمعون الصفا حتى 1972، ثم مشرفاً تربوياً في أربيل عام 1975، وعاد للتعليم في الموصل حتى تقاعده في 1982.

وحبابه، عضو في عدة اتحادات أدبية وتاريخية، وكتب أبحاثاً نشرت في مجلات وصحف متنوعة، له عدة مؤلفات منها مسرحية "مصرع أدي شير"، وكتب عن التاريخ الكنسي. زار العديد من البلدان، ويواصل العمل في مجال البحث والنشر.