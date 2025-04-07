وفاة المهندس بشير في مستشفى ببغداد إثر "فشل كلوي" (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بوفاة "المهندس بشير خالد" عند الساعة السادسة من فجر اليوم الاثنين، في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن المهندس بشير تعرض لـ"فشل كلوي"، ورغم تقديم العناية الطبية له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وفي 27 من شهر آذار الماضي، ووفقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، فقد تعرض المهندس بشير خالد لحادث في بغداد بعد محاولته الدخول إلى "مجمع الأيادي السكني" بحجة دعوته على سحور، حيث تم منعه من قبل العناصر الأمنية.

وأضاف ميري أن المهندس حاول تسلق السياج للوصول إلى شقة (مدير رواتب الشرطة الاتحادية اللواء عباس علي التميمي)، مما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما، وعلى إثر ذلك، تم احتجاز المهندس بشير، الذي نُقل لاحقاً إلى سجن "الجعيفر"، حيث تعرض للاعتداء من قبل موقوفين آخرين.

وأكدت الوزارة أن الوزير عبد الأمير الشمري يتابع الحادث بدقة، وأعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مع إصدار أمر بتوقيف اللواء عباس وأفراد عائلته للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا وعرضت وزارة الداخلية العراقية مشاهد لمشاجرة قالت إنها حصلت بين المهندس بشير خالد لطيف، ومجموعة من الموقوفين وتعرضه للضرب.