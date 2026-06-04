وفاة المرجع الديني محمد اسحاق الفيّاض في بغداد

شفق نيوز - بغداد

توفي المرجع الديني، آية الله محمد إسحاق الفياض، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 96 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً.

وكان الراحل قد أُدخل المستشفى قبل أيام لتلقي الرعاية الطبية المركزة قبل أن يُعلن عن وفاته صباح اليوم.

ويُعدّ الفياض أحد المراجع الأربعة الكبار في الحوزة العلمية بالنجف، الذين يؤول إليهم التقليد لدى الشيعة الإمامية في العراق والعالم، ومن أبرز تلامذة الراحل آية الله أبو القاسم الخوئي الملقب في وقته بـ"مرجع الطائفة".

وبوفاة الشيخ الفياض، يقتصر هرم المرجعية العليا في النجف على المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، وآية الله الشيخ بشير النجفي، وذلك بعد رحيل المرجع آية الله محمد سعيد الحكيم في شهر أيلول 2021.

وُلد الراحل عام 1930 في أفغانستان، وهاجر إلى مدينة النجف في مقتبل عمره لتلقي العلوم الدينية وتدرج في مراتبها العلمية، وبرز كأحد كبار أساتذة الحوزة ومراجعها الفقهيين بعد رحيل الإمام الخوئي، حيث يرجع إليه في التقليد الملايين من المسلمين الشيعة حول العالم.

وقد أصدر مكتبه نعيا جاء فيه: بمزيد من الأسى والحزن تلقّينا نبأ وفاة سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ محمد اسحاق الفياض (قدس سره الشريف)، الذي قضى عمره المبارك في خدمة الدين الحنيف، وتدريس العلوم الإسلامية، وتربية العلماء والفضلاء، وبذل جهوده في نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام) وبيان أحكام الشريعة المقدسة.