وفاة المرجع الديني قاسم الطائي بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ توفي المرجع الديني العراقي قاسم الطائي يوم السبت بعد تدهور وضعه الصحي.

وافاد مقرب من الطائي بوفاته عن عمر يناهز 63 عاما.

وأصدرت وزارة الصحة العراقية، الخميس الماضي، بيانا توضيحياً بشأن الحالة الصحية للمرجع الديني قاسم الطائي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "اطّلعت على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من بيان منسوب لأسرة المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي حيث اتهم البيانُ وزارةَ الصحة بالتقصير تجاه الحالة الصحية له وذكر البيان معلومات غير صحيحة وغير دقيقة علميًا، وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة انها معنية ومسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون استثناء او تمييز".