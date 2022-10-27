وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري

شفق نيوز/ أعلنت أسرة المخرج السينمائي والمسرحي العراقي المعروف فيصل الياسري، اليوم الخميس، وفاة الأخير عن عمر ناهز 89 عاماً في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت الفنانة هند كامل زوجة الراحل، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنتقل الى رحمة الله زوجي ( ابو ديار) فيصل الياسري صباح اليوم في (عمّان)".

وأضافت أنه "سننقل جثمانه الى بغداد (..)"، مردفة بالقول: "سأعُلن لاحقا عن تفاصيل العزاء عندما نصل الى بغداد".

وولد الفنان الراحل فيصل عبد الله الياسري العام 1933، عمل في الصحافة في العام 1948، وأصدر مجموعة قصصية بعنوان (في الطريق)، كما أصدر رواية (كانت عذراء) العام 1952.

وقبل أن يتوجه الراحل للسينما، حصل على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيونيين من فيينا، وعمل في العام 1958 مخرجاً في تلفزيون بغداد كما عمل للفترة من 1959-1962 مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية.

وفي أواخر العام 1965، عمل في التلفزيون السوري حتى عمله في فيلم (الرأس) في العراق العام 1976.

كما أخرج فيصل الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، وحوالي عشرة أفلام روائية منها أفلام: (الرأس 1976) و (النهر 1977) و (القناص 1979) و (بابل حبيبتي) وغيرها.

ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها: (دنانير من ذهب) و (اللغة العربية) و (المرايا) و (الدفتر الأزرق) وبرنامج الملف الذي لخص آثار العمليات العسكرية على البنية التحتية والخدمات على المواطنين العراقيين في حرب عاصفة الصحراء. وساهم في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره بين العامين 1994 و 1995.