وفاة الفنان والمخرج العراقي محسن العلي

شفق نيوز- بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، مساء الجمعة، رحيل الفنان الكبير محسن العلي، والذي وافته المنية أثر مرض عضال.

والفنان الراحل، كان ممثلا ومخرجا مسرحيا ولد في العراق بمدينة الموصل عام 1953 وعمل في المسرح منذ 1967(مسرح الشباب) – فرقة مسرح الرواد (الموصل).

حصل على دبلوم فنون مسرحية عام 1975- 1976، وعمل في الفرق المسرحية العراقية ومن الفرق المسرحية التي عمل بها : (فرقة مسرح الشباب و فرقة مسرح الرواد وغيرها من الفرق).

أسس فرقة مسرح النجاح، وفرقة مسرح الربيع، وعمل في الفرقة الوطنية العراقية للتمثيل (مخرج)

قام بإخراج المسرحيات التالية ونقل قسم منها للتلفزيون مخرج نقل (مسرحية – جيفارا، فلسطينيات، السبعاوي، أم خليل) وغيرها من المسرحيات العديدة.

كما شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية والمحلية نذكر منها: (بغداد المسرحي العراق 1985، السويس السينمائي مصر 1987، القاهرة السينمائي مصر 1988).