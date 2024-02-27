وفاة الفنان العراقي مكي عواد

شفق نيوز/ توفي الفنان العراقي مكي عواد، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان اليوم، رحيل الفنان عواد في العاصمة بغداد.

يذكر أن الفنان الراحل مكي عواد هو ممثل كوميدي عراقي ولد في بغداد العام 1954، وله العديد من الأفلام والمسرحيات التي لا تزال عالقة في ذاكرة العراقيين.

وعواد حاصل على شهادة الدبلوم معهد الفنون الجميلة، و بكالوريوس إخراج كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، وعلى ماجستير ودكتوراه في الإعلام. عمل في 42 فيلماً سينمائياً، وفي أكثر من 60 مسلسلا تلفزيونيا، و أكثر من 72 مسرحية جماهيرية في العراق، ومثّل في 100 مسلسل إذاعي.

ونال الفنان مكي عواد جائزة عالمية في مهرجان الطفولة العالمية بإيطاليا بحضور لجنة تحكيم من أربع دول هي أمريكا والسويد وتونس ومصر عن دوره في فيلم حرية، وحصد كذلك الجائزة الأولى في مهرجان البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 57 دولة عن مسرحية بيت وخمس بيبان، ونال جائزة مهرجان القاهرة كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل عالم "الست وهيبة".

وغادر الراحل العراق الى الولايات المتحدة الامريكية قبل بضع سنوات بعد تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وساءت أحواله الصحية هناك بسبب مرض السكري وخضع للعلاج والتدخلات الجراحية.

وعاد مكي عواد الى العراق مؤخرا ولاقى ترحيبا من قبل الجماهير ومحبيه واستضافته قنوات فضائية محلية عدة غير أن الموت لم يمهله ليطوي صفحة مسيرة عمله الفنية التي استمرت لعقود من الزمن.