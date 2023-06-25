وفاة الفنان العراقي فلاح ابراهيم في تركيا

شفق نيوز/ توفي الفنان والممثل العراقي فلاح إبراهيم، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 61 عاما في تركيا.

وقال مقربون من أُسرة الفنان الراحل لوكالة شفق نيوز، إن إبراهيم توفي في مدينة اسطنبول التركية بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأضافوا أن الفنان توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر مضاعفات تعرض لها بعد العملية.

من جهتها نعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان، رحيل الفنان فلاح ابراهيم، والذي وافته المنية فجر هذا اليوم.

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل ممثل عراقي مواليد 15 سبتمبر العام 1962 بدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا في العام 2000.

وهومن الفنانين الذين عملوا في السينما والمسرح والتلفزيون فهو يمتلك اكثر من 50 عملا مسرحيا كممثل و10 أعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي ومن أعماله: ( الغوريلا) و ( تقاسيم على نغم النوى) و( المومياء) و ( قلب الحدث).

وشارك إبراهيم في الملحمة الشعبية (بيت الطين ) في أجزائها الأربعة، وقد حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد في العام 1988 عن مسرحية (الغوريلا)، وجائزة أفضل مخرج في العام 2000 عن مسرحية (بياض الظل)، وجائزة الدولة للمحترفين في العام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب).