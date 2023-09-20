وفاة الفنان العراقي أحمد السلمان

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الأربعاء، وفاة الفنان أحمد السلمان عن 91 عاما.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان أحمد السلمان الذي وافته المنية فجر هذا اليوم".

ويعد أحمد السلمان أحد رواد الاغنية البغدادية والعراقية وقد دخل الاذاعة والتلفزيون في العام 1948، حتى بات من رواد الاغنية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويعرف بـ"رائد الاغنية السياحية"، وهو تولد بغداد 1932.