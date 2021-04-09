وفاة الفنان العراقي بلاسم محمد عن 67 عاماً

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين ووزارة الثقافية في العراق، يوم الجمعة، الفنان التشكيلي البارز بلاسم محمد الذي توفي عن عمر ناهز 67 عاما وبعد مسيرة فنية حافلة.

وجات في بيان لنقابة الفنانين، "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد، والتي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان“.

بدوره، نعى وزير الثقافة العراقي حسن ناظم بوفاة بلاسم، قائلا، "بحرقة وحزن وأسف ودمع أنعى إليكم معشر الفنانين والمثقفين والأصدقاء الفنان الأستاذ د. بلاسم محمد. أبا سارة الأصيل، الطيّب، الحاني على أصدقائه وتلامذته، هكذا ترحل فجأةً لتخلّف في قلوبنا جمرة تتّقدُ، رحم الله روحك النقيّة".

بحُرقةٍ وحزنٍ وأسفٍ ودمعٍ أنعى إليكم معشرَ الفنانين والمثقفين والأصدقاء وفاة الفنان الأستاذ د. بلاسم محمد. أبا سارة الأصيل، الطيّب، الحاني على أصدقائه وتلامذته، هكذا ترحل فجأةً لتخلّف في قلوبنا جمرة تتّقدُ. رحم الله روحك النقيّة pic.twitter.com/lrVygvtjYq — Hassan Nadhem (@HassanNadhem) April 9, 2021

والفنان التشكيلي بلاسم محمد جسام، ولد في مدينة الكوفة عام 1954، وتعلق بفن الرسم والفنون الموسيقية منذ صغره رغم معارضة والده والبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها.

وفي عام 1968 انتقل إلى بغداد حيث أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، ودخل بعد ذلك، معهد الفنون الجميلة، ودرس في قسم الغرافيك والخط العربي حتى تخرج عام 1975، وبعدها أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، وترك العراق إلى هنغاريا.

وعاد بلاسم إلى العراق عام 1978 ليكمل دراسته الأكاديمية وبدلا من أن يعمل في المجال الذي يحبه ودرس من أجله، سيق إلی الخدمة العسكرية حيث قضى سنوات على جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وحصل بعد ذلك على شهادتي الماجستير والدكتوراه، ليرحل إلى ألمانيا ومن هناك تنقل بين الدول الأوروبية، ثم عمل في مجال التدريس لسنوات طويلة كما عمل في الصحافة لأكثر من 15 عاما، ونشر العديد من البحوث والدراسات.