وفاة الفنان التشكيلي ورسام الكاريكتير العراقي منصور البكري

شفق نيوز/ نعت تنعى نقابة الفنانين العراقيين يوم الجمعة الفنان التشكيلي ورسام الكاريكتير المغترب منصور البكري.

ومنصور البكري مواليد ( 1956بغداد / العراق ) فنان عراقي غادر وطنه الى المنفى عام 1981، بعد رحلة طويلة في عدة دول اوربية ، حيث اقام في إيطاليا 1981 - فلورنسا - روما - بيروجا ودرس في أكاديميتها/ قسم الرسم ،ثم غادرها واستقر في ألمانيا الاتحادية 1982 / برلين الغربية ، واكمل دراسته العليا فيها منذ 1982 حتى 1989وحصل على الشهادة المهنية العليا ( الما يستر) (الشهادة الفضيلية التي تعادل شهادة الدكتوراه النظرية) فرع الكرافك عام 1988 من الجامعة العليا للفنون في برلين بأشراف الأستاذ راينهارت براون برسم وتصميم ملحمة كلكامش ككتاب كبير يضم مجموعة رسوم بالألوان المائية تعالج أحداث الملحمة دراميا وحصل على شهادة الدبلوم العالي للفنون في موضوع علم نفس وفانتازيا الاطفال 1989 مع رسم وتصميم كتاب زيارة مزهرية قديمة بأشراف الأستاذ راينهارت براون.

و في العام 1970 حتى العام 1981عمل رساما في دار ثقافة الاطفال منذ سنتها الأولى حتى رحيله الى أوربا ، مارس عمله كرسام كاريكاتير في الفترة ذاتها للعديد من الصحف والمجلات العراقية، عمل سينوكرافيا (تصميم وتنفيذ ديكور مسرح) مع أشهر مخرجي العراق مثل الفنان عوني كرومي والفنان سعدي يونس في العراق وحاز على الجائزة الاولى 1979 لتصميم ورسم طابع بريدي حول مهرجان الربيع بالموصل.

والفنان الراحل حاصل على شهادة البكالوريوس الجامعية من اكاديمية الفنون الجميلة / بغداد 1978 .