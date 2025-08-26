الموت يُغيّب الفنانة العراقية سليمة خضير

شفق نيوز - بغداد

توفيت الفنانة والممثلة العراقية سليمة خضير، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

أعلنت عن ذلك نقابة الفنانين العراقيين في بيان نعت فيه رحيل خضير.

في غضون ذلك نعى تجمع "فنانو العراق"، في بيان، "رحيل الفنانة الكبيرة سليمة خضير، التي وافتها المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، كانت خلالها واحدة من أعمدة الفن العراقي الأصيل".

ووفقا للتجمع في بيانه، فإن الراحلة "مثّلت نموذجًا للفنانة الملتزمة والموهوبة، وأسهمت بشكل بارز في إثراء الدراما والمسرح والإذاعة في العراق، حيث كانت صوتًا وشخصيةً لا تُنسى، وأيقونة في ذاكرة الفن العراقي والعربي".

والفنانة الراحلة من مواليد العام 1946 بدأت مشوارها الفني في نهاية الخمسينيات من القرن المنصرم في محافظة البصرة عبر مشاركتها في فرقة "الهواة"، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أفلامها "التجربة"، "الحارس"، "حمى الأبطال"، ومن مسلسلاتها "برج العقرب"، "هذا هو الحب"، "البيت الكبير".

و اعتزلت الراحلة أمل خضير الفن بسبب تقدمها في العمر ووفاة ابنها "وسام" في حادث. وهي شقيقة المطربة العراقية أمل خضير.