وفاة الفنانة العراقية اقبال نعيم

شفق نيوز - بغداد

توفيت الفنانة العراقية اقبال نعيم، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 67 عاماً، وفقا لما أعلنته في بيان نقابة الفنانيين العراقيين.

والفنانة الراحلة من مواليد العام 1958 عملت مع العديد من الفرق المسرحية العراقية المحلية مثل المسرح الفني الحديث والشعبي قبل دخولها الى الفرقة الوطنية للتمثيل، فضلا عن إخراجها للعديد من المسرحيات حازت من خلالها على جوائز مهمة أثناء تمثيلها للعراق سواء في المهرجانات المحلية ام العربية او الدولية.

ومُنحت اقبال نعيم جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية "الرهن" من المركز العراقي للمسرح في العام 1985، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن مسرحية "الف امنية وامنية" في العام 1987، وجائزة أفضل عمل متكامل عن مسرحية "ترنيمة الكرسي الهزاز" في مهرجان قرطاج المسرحي في العام 1987، ، وجائزة أفضل إخراج وتمثيل وازياء عن مسرحية "الريشة الذهبية" في مهرجان مسرح الطفل الأردني في العام 2002.

كما وعملت مع أفضل وأهم المخرجين العراقيين ابتداء من: عوني كرومي، صلاح القصب، وعزيز خيون، و فاضل خليل

وقدمت العديد من الأعمال المسرحية نذكر منها (خيط البريسم 1987 ، في أعالي الحب ، سيدرا، هيروسترات ) التي أخرجها الفنان (فاضل خليل) ، و(اعتذر استاذي لم اقصد ذلك)

كما مثلت للسينما العديد من الأفلام منها : (حب في بغداد) و(ستة على ستة) وقدمت العديد من الاعمال الدرامية في التلفزيون والاذاعة .