وفاة الخبير المصرفي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ماجد الصوري

شفق نيوز/ توفي الخبير المصرفي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ماجد الصوري، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أفاده مراسلنا.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز الإقتصادي في بغداد، عن شخص مقرب من أُسرة الصوري، قوله، إن الأخير توفي نتيجة إصابته بمرض عُضال أقعده في الفراش لمدة خمس سنوات قبل أن يفارق الحياة.

والراحل هو عضو مجلس إدارة البنك المركزي منذ مايو (أيار) 2015 وعضو الهيئة الإدارية لـ "جمعية الاقتصاديين العراقيين" منذ العام 2014.

وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "مصرف النهرين الإسلامي" بين 2014 و2015، وعمل مستشاراً مالياً واقتصادياً في كل من "البنك الدولي" بين 2009 و2013، والبنك المركزي بين 2005 و2009.

كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروفت انفست كونسالتنك في كازاخستان بين 2001 و2004، ورئيس مجلس إدارة ومدير "مصرف ألاش" في البلد ذاته بين 1996 و2000، والمدير التنفيذي لـ"مصرف البركة" في كازاخستان بين 1995 و1996، ومدير دائرة الاستثمارات في المصرف ذاته بين 1992 و1995.

وشغل الراحل عضوية مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ”سنيم “في موريتانيا، والشركة العربية للحديد والصلب في البلد ذاته، و"شركة الصناعات الهندسية" في الأردن.

وكان خبيراً اقتصادياً في "الشركة العربية للتعدين في الأردن" خلال 1982، و"الاتحاد العربي للحديد والصلب في الجزائر بين 1976 و1982، ومعاوناً لمدير دائرة الأبحاث والإحصاء في "المؤسسة العامة للتجارة"، و"المؤسسة العامة للتصدير في العراق" بين 1973 و1974.

وعمل الصوري أستاذاً مساعداً في “جامعة قسنطينة في الجزائر بين 1974 و1976، وأستاذاً للمالية العامة والاقتصاد والعلاقات الدولية في” الجامعة المستنصرية“ بين 1972 و1973، ومدرّساً للغة العربية ومترجماً من الإنكليزية إلى العربية في الصين بين 1964 و1967.