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وفاة الاعلامي العراقي "عباس حميد" اثر مضاعفات كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-17T14:37:59+0000
وفاة الاعلامي العراقي "عباس حميد" اثر مضاعفات كورونا

شفق نيوز/ توفي الاعلامي العراقي الكبير "عباس حميد"، اليوم السبت، اثر مضاعفات المت به بعد خمسة أيام من اصابته بفيروس كورونا.

ونعى عدد من اقرباء وزملاء الاعلامي الفقيد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.

وكان الاعلامي عباس حميد، قد اعلن عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، يوم 12 تموز الجاري،  اصابته بفيروس كورونا، وكتب قائلاً " كورونا .. والتيفوئيد  .. اصاباني بتوقيت واحد .. اعاذني الله واياكم منهما .. واقدم  اعتذاري بعدم الرد على رسائلكم التي استغني عنها لسوء حالتي الصحية .. دمتم احبتي بالفخير وعافية ..".

ويعد الاعلامي عباس حميد، من ابرز مذيعي الاذاعة والتلفزيون في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي .  

 

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