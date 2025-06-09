وعدت الموظفين منهم بـ"كتب شكر".. مفوضية الانتخابات: نحتاج لـ250 ألف موظف اقتراع

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الإثنين، عن حاجتها لنحو 250 ألف موظف اقتراع، فيما بينت أنها تسعى للحصول على موافقة لمنح كتب شكر للموظفين الذين سيشاركون.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "‏استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي وفقا للمعايير الدولية، تحتاج مفوضية الانتخابات قرابة 250 ألف موظف اقتراع لمدة يوم واحد، سواء كان من الموظفين أو من الخريجين أو من الطلبة".

وأضافت "بلغ عدد المتقدمين لغاية اليوم الإثنين، 187 ألفا و861 متقدما"، مبينة "لقد خاطب رئيس لجنة اختيار موظفي الاقتراع المدير العام علي صالح جعفر، مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض استحصال الموافقة على منح كتب شكر للموظفين الذين سيشاركون في يوم الاقتراع".