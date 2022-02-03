وضع حجر أساس إعادة تأهيل معبد "لالش" للايزيدين في شيخان

شفق نيوز/ أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية يوم الخميس، وضع حجر الأساس لاعادة تأهيل معبد لالش للايزيدين في قضاء شيخان شرقي دهوك، بدعم وتمويل من صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" تحت اشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.

وقال وديع الحنظل، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي هو الداعم الحقيقي للمشاريع الإنسانية والثقافية التي تعزز التعايش داخل العراق، وذلك عبر إعادة تأهيل اهم معلم لدى الايزيدين في قضاء شيخان، وهو معبد لالش، وذلك عبر صندوق تمكين، مضيفاً أن الصندوق منذ تأسيسه يعتبر اكبر مؤسسة دعم مجتمعي في العراق.

ونوه إلى أن صندوق تمكين هدفه بناء مجتمع عراقي متماسك تتعايش فيه كل الاديان والمذاهب والقوميات بوئام وتفاهم كي نبني مستقبلا واعدا يجد فيه أبنائنا واحفادنا فرص العيش الكريم، وهذه هي رسالة صندوق تمكين في خلق التعايش السلمي المجتمعي وكذلك خلق فرص العمل للشباب ..

وبين ان صندوق تمكين الذي طوّر مجموعة من الكنائس ابتداءا من كنيسة السيدة مريم العذراء في محافظة البصرة ثم كنيسة الميدان في بغداد ثم ساحات بغداد ومن ثم اختتم في اجمل واعمق واعرق شارع في بغداد وهو شارع المتنبي ليكمل ما بدأ به وتمتد منجزاته الى اقليم كوردستان في اعادة تأهيل معبد لالش المقدس للديانة الايزيدية وذلك ليخفف جزء من معاناة هذه الشريحة التي تعرضت لاكبر عملية إبادة على يد عصابات داعش الارهابي .

وأكد تمسكه بالمضي قدماً في عمل مجتمعي كبير ينطلق به من قلعة اربيل التاريخية، يحمل رسالة مشتركة تعرض القدرات والإمكانات الحضارية والثقافية والتاريخية والفنية وكذلك العلمية التي تزخر بها حضارات شعب كوردستان وحضارات الشعوب المجاورة وحضارات وادي الرافدين بكل عمقها التاريخي كي تعكس صورة مشرقة إلى المجتمع الكوردستاني والعراقي والعالمي، وفق ماجاء في البيان.